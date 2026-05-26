Названа самая распространенная у мошенников схема под видом знакомств

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мошенники, которые специализируются на романтических онлайн-аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями, выманивая деньги под предлогом посещения мероприятий, рассказали РИА Новости в F6.

"Схема с фальшивыми свиданиями известна уже несколько лет, что не мешает киберпреступникам успешно ее применять против пользователей. Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate", — сообщили там.

Отмечается, что сама схема с годами почти не меняется: пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств, спустя несколько часов общения "девушка" предлагать сходить, например, в театр, и говорит, что уже купила билет и, к счастью, место рядом с ней еще свободно, но его вот-вот выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на "сайт театра", но на самом деле — мошеннический.

Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их в числе — квесты, цирковые представления и даже тир: мошенники предлагают на первом свидании пострелять из револьвера, пистолета-пулемета и карабина.

За первые три месяца 2026 года мошенники из пяти команд, работающих по схеме FakeDate, похитили у российских пользователей 94 миллиона рублей, а средняя сумма списания составила 6,3 тысячи рублей.

"Мошеннические схемы со знакомствами, как показывают похищенные злоумышленниками суммы, уверенно держатся на плаву. Автоматизация и использование актуальных технологий снижает порог входа в киберпреступную деятельность. Также участники этих схем активно используют ИИ-инструменты — от генерации фотографий до составления текстов", — отмечает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров

Эксперты F6 предупреждают, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам от пользователей, оплачивать покупки на незнакомых сайтах.