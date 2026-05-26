13:42 26.05.2026
В СНГ запустили процедуру выхода Молдавии

Генсек СНГ Лебедев объявил о запуске процедуры выхода Молдавии из Содружества

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исполком СНГ уже начал процедуру выхода Молдавии из ключевых соглашений, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
"Молдова уведомила нас о выходе. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ", — сказал он на круглом столе "35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы".
Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ 8 апреля. Республика окончательно покинет организацию ровно через год.
Молдавия с 2022-го игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. А к концу 2025-го она разорвала 67 из 255 документов, подписанных в рамках Содружества. Кишиневские власти решили переориентировать экспорт на западные рынки, поэтому, по словам Санду, приводят свою правовую базу в соответствие с европейскими стандартами. Оппозиция критикует этот государственный курс, предупреждая о рисках для трудовых мигрантов и экономических связей.
