В СНГ запустили процедуру выхода Молдавии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исполком СНГ уже начал процедуру выхода Молдавии из ключевых соглашений, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ 8 апреля. Республика окончательно покинет организацию ровно через год.
Молдавия с 2022-го игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. А к концу 2025-го она разорвала 67 из 255 документов, подписанных в рамках Содружества. Кишиневские власти решили переориентировать экспорт на западные рынки, поэтому, по словам Санду, приводят свою правовую базу в соответствие с европейскими стандартами. Оппозиция критикует этот государственный курс, предупреждая о рисках для трудовых мигрантов и экономических связей.