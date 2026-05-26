Мишустин и Асадов обсудили совместные проекты в энергетике и транспорте

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта, сообщили в российском кабмине.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым", - сообщили в правительстве РФ.
"Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях. Главы правительств отметили важность укрепления взаимодействия России и Азербайджана в международных и региональных форматах", - говорится в сообщении кабмина.