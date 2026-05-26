16:50 26.05.2026 (обновлено: 10:47 27.05.2026)
Мишустин и Асадов обсудили совместные проекты в энергетике и транспорте

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Архивное фото
  • Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
  • Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта, сообщили в российском кабмине.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым", - сообщили в правительстве РФ.
Отмечается, что главы кабминов двух стран обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества в развитие контактов, состоявшихся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая в Ашхабаде.
"Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях. Главы правительств отметили важность укрепления взаимодействия России и Азербайджана в международных и региональных форматах", - говорится в сообщении кабмина.
