Мишустин и Асадов обсудили совместные проекты в энергетике и транспорте

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта, сообщили в российском кабмине.