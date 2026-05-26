Рейтинг@Mail.ru
Мирзоян заявил о настрое на конструктивный поиск решений проблем с Россией - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 26.05.2026
Мирзоян заявил о настрое на конструктивный поиск решений проблем с Россией

Мирзоян: Ереван настроен на конструктивный поиск решения проблем с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ереван настроен на поиск решения проблем с Россией в конструктивной атмосфере, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
  • По его словам, проблемы с поставками ряда армянских товаров в РФ существовали всегда и могут быть объективными.
  • Мирзоян подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок и рынков сбыта для Армении.
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Ереван настроен на поиск решения проблем с Россией в конструктивной атмосфере, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"У нас вообще нет никакого желания вносить напряженность в армяно-российские отношения, в политический диалог, в экономические отношения, и в многосторонние форматы нашего сотрудничества — в ЕАЭС, СНГ, где бы то ни было. Мы надеемся и настроены все проблемы обсуждать в здоровой, конструктивной, партнерской атмосфере и находить решения", - заявил Мирзоян.
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Армения и США подписали соглашение по редкоземельным металлам
Вчера, 15:40
Говоря о проблемах с поставками ряда армянских товаров в РФ, глава МИД заявил, что они существовали всегда. "Мы не исключаем, что эти проблемы могут быть и объективными", - заявил Мирзоян.
По его словам, для любой страны очень полезно иметь диверсифицированные источники поставок и рынки сбыта.
"Это аксиоматическая истина, и я считаю, что и власти Армении должны прилагать усилия в этом направлении, и бизнес... Так что мы будем идти в этом направлении. Да, диверсификация нам необходима, и мы должны предпринимать последовательные шаги в этом направлении для поиска новых рынков, рынков сбыта, источников поставок", - заявил Мирзоян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Руководство Армении ищет защиты у источника угрозы, заявил Шойгу
Вчера, 10:38
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Медведев оценил перспективы развития отношений России и Армении
25 мая, 09:32
 
В миреРоссияАрменияЕреванАрарат МирзоянЕвразийский экономический союзЕвросоюзВладимир ПутинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала