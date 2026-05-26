Мирзоян заявил о настрое на конструктивный поиск решений проблем с Россией

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Ереван настроен на поиск решения проблем с Россией в конструктивной атмосфере, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"У нас вообще нет никакого желания вносить напряженность в армяно-российские отношения, в политический диалог, в экономические отношения, и в многосторонние форматы нашего сотрудничества — в ЕАЭС, СНГ, где бы то ни было. Мы надеемся и настроены все проблемы обсуждать в здоровой, конструктивной, партнерской атмосфере и находить решения", - заявил Мирзоян.
Говоря о проблемах с поставками ряда армянских товаров в РФ, глава МИД заявил, что они существовали всегда. "Мы не исключаем, что эти проблемы могут быть и объективными", - заявил Мирзоян.
По его словам, для любой страны очень полезно иметь диверсифицированные источники поставок и рынки сбыта.
"Это аксиоматическая истина, и я считаю, что и власти Армении должны прилагать усилия в этом направлении, и бизнес... Так что мы будем идти в этом направлении. Да, диверсификация нам необходима, и мы должны предпринимать последовательные шаги в этом направлении для поиска новых рынков, рынков сбыта, источников поставок", - заявил Мирзоян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее".