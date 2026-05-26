Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что у него "волосы дыбом" встают из-за историй военных о происходящем в украинском плену.
- Он отметил, что Киев игнорирует нормы Женевской конвенции, а европейские спонсоры содействуют тому, чтобы тот не нес ответственности за преступления.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник признался, что иногда у него "волосы дыбом" встают из-за показаний военных о происходящем в украинском плену.
"Когда я разговаривал с десятками из этих ребят, у меня порой волосы дыбом вставали от историй, которые они пересказывали: как с ними обращались, как украинская сторона игнорирует нормы Женевской конвенции про обращение с военнопленными", - сказал Мирошник на сессии Международного форума по безопасности.
"Украинцы ее (конвенцию - ред.) не читали и читать не собираются. Самое страшное, что их европейские спонсоры содействуют тому, чтобы Украина не понесла ответственности за преступления", - заключил посол.
