Запад снабжает вооружением Киев, заявил Мирошник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запад не только снабжает Украину вооружением, но и прикрывает преступления Киева против мирного населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся - вина Запада…. Они кроме того, что дают деньги… снабжают вооружением и толкают на убийство, они прикрывают их преступления (киевского режима - ред.), совершаемые против гражданского населения", - сказал Мирошник в ходе выступления на Международном форуме по безопасности.