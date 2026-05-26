МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

« "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей", — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, 51 человек, в том числе один несовершеннолетний, погиб, ранения получили 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.