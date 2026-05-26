От атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель, сообщил Мирошник - РИА Новости, 26.05.2026
07:11 26.05.2026 (обновлено: 10:05 26.05.2026)
От атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель, сообщил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю с 18 по 24 мая от атак ВСУ погиб 51 мирный житель России.
  • За этот период пострадало 250 мирных жителей, в том числе 20 несовершеннолетних были ранены, а также было выпущено не менее 4317 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей", — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется, 51 человек, в том числе один несовершеннолетний, погиб, ранения получили 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРодион Мирошник
 
 
