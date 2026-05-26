ВСУ беспрерывно атаковали ЗАЭС с 18 по 24 мая, заявил Мирошник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Зафиксированы очередные случаи атак на Запорожскую АЭС. В результате одного из таких ударов повреждения получил транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников. Беспрерывным обстрелам подвергался город-спутник ЗАЭС Энергодар", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.