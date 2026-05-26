Специальная военная операция на Украине
 
07:07 26.05.2026
ВСУ беспрерывно атаковали ЗАЭС с 18 по 24 мая, заявил Мирошник

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • В результате атак поврежден транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников, а также наносились удары по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Зафиксированы очередные случаи атак на Запорожскую АЭС. В результате одного из таких ударов повреждения получил транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников. Беспрерывным обстрелам подвергался город-спутник ЗАЭС Энергодар", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Удары наносились по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры", - добавил посол.
