ВСУ беспрерывно атаковали ЗАЭС с 18 по 24 мая, заявил Мирошник

- ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
- В результате атак поврежден транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников, а также наносились удары по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Зафиксированы очередные случаи атак на Запорожскую АЭС. В результате одного из таких ударов повреждения получил транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников. Беспрерывным обстрелам подвергался город-спутник ЗАЭС Энергодар", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Удары наносились по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры", - добавил посол.