Миллер обсудил "Зенит" с руководством

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с председателем правления футбольного клуба "Зенит" Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком планы и задачи клуба в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон, сообщили в компании.