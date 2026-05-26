Миллер обсудил "Зенит" с руководством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с представителями ФК «Зенит» планы и задачи клуба в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон.
- В ходе встречи были подведены итоги завершившегося сезона.
- Алексей Миллер поздравил руководство «Зенита» с победой в чемпионате России по футболу.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с председателем правления футбольного клуба "Зенит" Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком планы и задачи клуба в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон, сообщили в компании.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера c председателем правления ФК "Зенит" Константином Зыряновым и главным тренером ФК "Зенит" Сергеем Семаком. В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон", - говорится в сообщении.
Миллер также поздравил руководство клуба с победой "Зенита" в только что завершившемся очередном чемпионате России по футболу.
"Зенит" - обладатель 31 футбольного трофея, включая 12 титулов чемпиона России, шесть Кубков России, 10 Суперкубков страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
"Газпром" - генеральный спонсор клуба.
"Зенит" стал чемпионом России по футболу
17 мая, 19:59