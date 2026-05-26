Армения и США подписали соглашение по редкоземельным металлам
15:40 26.05.2026 (обновлено: 16:24 26.05.2026)
Армения и США подписали соглашение по редкоземельным металлам

Марко Рубио и Арарат Мирзоян подписали соглашение по редкоземельным металлам

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам
  • Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам.
  • Документ представляет собой меморандум о взаимопонимании по важнейшим полезным ископаемым.
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам, следует из трансляции мероприятия.
"Мы подписали меморандум о взаимопонимании по важнейшим полезным ископаемым, который будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания наших стран", - заявил Рубио после подписания документа.
