Армения и США подписали соглашение по редкоземельным металлам

ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам, следует из трансляции мероприятия.
"Мы подписали меморандум о взаимопонимании по важнейшим полезным ископаемым, который будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания наших стран", - заявил Рубио после подписания документа.