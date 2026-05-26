10:27 26.05.2026 (обновлено: 10:41 26.05.2026)
Мать удерживаемой в Мексике россиянки будет добиваться возбуждения дела

Флаг Мексики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемная мать удерживаемой в Мексике гражданки России Марина Романова намерена добиваться возбуждения уголовного дела в России против мексиканских чиновников.
  • По словам Романовой, речь может идти о неправомерных действиях сотрудников органов опеки DIF штата Мехико и других мексиканских госструктур.
  • Российский МИД требует от Мексики предоставить консульский доступ к удерживаемой россиянке и обеспечить условия для ее возвращения в Россию.
МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Приемная мать удерживаемой в Мексике гражданки РФ Марина Романова заявила РИА Новости, что намерена добиваться возбуждения уголовного дела в России против мексиканских чиновников, причастных к незаконному удержанию ее дочери в органах опеки.
"Сейчас начнем с адвокатом работать. Потому что надо дело открывать в России. Она российская гражданка. И (после того) что с ней случилось - будем открывать уголовное дело", - сказала Романова.
По ее словам, речь может идти о неправомерных действиях сотрудников органов опеки DIF штата Мехико и других мексиканских госструктур. Мать девушки считает, что российские органы вправе потребовать объяснений от мексиканских чиновников относительно судьбы гражданки РФ.
"Российские государственные органы имеют право спросить: где был человек и что вы с ним сделали? Потому что все, что было сделано с этим ребенком, было не по закону", - заявила собеседница агентства.
Романова также утверждает, что после достижения дочерью совершеннолетия мексиканские власти фактически перестали предоставлять семье информацию о ее местонахождении. По ее словам, она опасается, что чиновники попытаются избежать ответственности.
"Они вывернулись из всех процессов с ее 18-летием, а теперь могут просто избавиться от нее и ни за что не отвечать", - сказала она.
Ранее российский МИД заявлял, что Москва требует от Мексики предоставить консульский доступ к удерживаемой гражданке РФ и обеспечить условия для ее возвращения в Россию. В посольстве РФ в Мексике сообщали, что в апреле впервые с 2025 года добились с ней консульской встречи.
По словам руководителя консульского отдела посольства РФ в Мексике Якова Федорова, дипломаты продолжают принимать меры для урегулирования ситуации в интересах российской гражданки после достижения ею совершеннолетия.
РоссияМексикаМехико (штат)
 
 
