Теннис
 
18:37 26.05.2026 (обновлено: 18:40 26.05.2026)
Медведев признался, что считает себя сильным игроком на Больших шлемах

  • Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что все еще уверен в своих силах на турнирах Большого шлема, несмотря на вылет в первом круге «Ролан Гаррос».
  • Даниил Медведев проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Франции 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону.
  • Медведев отметил, что ему стало сложнее найти нужный ритм и пройти первый круг на турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что все еще уверен в своих силах на турнирах Большого шлема, несмотря на вылет в первом круге "Ролан Гаррос".
Во вторник Медведев проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Франции 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Он в седьмой раз в карьере покинул главный грунтовый турнир сезона в первом круге.
"Считаю, я в целом до сих пор сильный игрок на турнирах Большого шлема, хоть я и проиграл в первом раунде. Я еще не потерял умение хорошо выступать на Шлемах. И это может вернуться ко мне в любой момент, хоть на Уимблдоне. Но если мы говорим о всех четырех Шлемах в целом и сравниваем это с тем, что было пять лет назад, то игра на них поменялась и она мне не очень подходит. Мне стало сложнее найти нужный ритм и пройти первый круг, но если получится, то должно пойти лучше", - сказал Медведев на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира.
Медведеву 30 лет, он является восьмой ракеткой мира и победителем 23 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), включая Открытый чемпионат США 2021 года. В текущем сезоне россиянин завоевал два титула.
