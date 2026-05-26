Медведев прокомментировал решение Киева перезахоронить лидеров ОУН* - РИА Новости, 26.05.2026
17:38 26.05.2026
Медведев прокомментировал решение Киева перезахоронить лидеров ОУН*

Медведев: в Германии хватает нацистов, но даже там не рискуют сакрализировать их

Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Германии, в отличие от Украины, не сакрализируют нацистских преступников на государственном уровне.
  • Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться, заявил зампредседателя Совета безопасности России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Германии хватает нацистов, но даже там, в отличие от Украины, не рискуют сакрализировать нацистских преступников на государственном уровне, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, ранее принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника в Киевской области.
"Да, в Германии тоже хватает нацистов, но даже они не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса. Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться!", - написал Медведев на платформе "Макс".

Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Киев может перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
