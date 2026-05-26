Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Германии, в отличие от Украины, не сакрализируют нацистских преступников на государственном уровне.
- Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться, заявил зампредседателя Совета безопасности России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Германии хватает нацистов, но даже там, в отличие от Украины, не рискуют сакрализировать нацистских преступников на государственном уровне, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, ранее принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника в Киевской области.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Киев может перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.