МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому после решения перезахоронить нациста Андрея Мельника в Киевской области.

Он напомнил, что деды нынешних руководителей киевского режима защищали Советский Союз от фашизма.

Медведев задался вопросом, как главари нынешнего киевского режима, чьи предки защищали во время Великой Отечественной войны страну от нацистов и "всей душой ненавидели бандеровцев", могли встать на колени во время перезахоронения нацистов.