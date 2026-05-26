Медведев обратился к Зеленскому после решения перезахоронить Мельника

15:08 26.05.2026 (обновлено: 00:11 27.05.2026)
Медведев обратился к Зеленскому после решения перезахоронить нациста Мельника

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому после решения перезахоронить нациста Андрея Мельника в Киевской области.
  • Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника в Киевской области.
  • Медведев раскритиковал Зеленского за участие в перезахоронении, отметив, что деды нынешних руководителей киевского режима защищали Советский Союз от фашизма.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому после решения перезахоронить нациста Андрея Мельника в Киевской области.
В понедельник Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника в Киевской области.
"Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?" — написал Медведев в своем канале в "Максе".
Он напомнил, что деды нынешних руководителей киевского режима защищали Советский Союз от фашизма.
Медведев задался вопросом, как главари нынешнего киевского режима, чьи предки защищали во время Великой Отечественной войны страну от нацистов и "всей душой ненавидели бандеровцев", могли встать на колени во время перезахоронения нацистов.
* Запрещена в России как экстремистская организация.
В миреРоссияКиевская областьСССРДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийАндрей МельникЕдиная РоссияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
