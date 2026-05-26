14:41 26.05.2026
Лантратова запустила сбор гумпомощи для пострадавших от удара ВСУ по ЛНР

  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова запустила сбор гуманитарной помощи для детей, пострадавших от удара по колледжу в Старобельске.
  • В сборе помощи участвуют благотворительные организации, НКО и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова запустила сбор гуманитарной помощи для детей, пострадавших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что недавно вернулась из ЛНР, с места трагедии в колледже Старобельска, где находилась последние два дня. Как отметила Лантратова, на месте она пообщалась с родителями погибших и пострадавших детей.
"Сейчас понимаю, что есть определенные потребности. Сегодня утром я говорила с ректором колледжа, детки переходят на дистанционное обучение. Есть потребность, в том числе, и в ноутбуках, и компьютерах для обучения. Сегодня мы запускаем старт сбора этой помощи, в котором участвуют и благотворительные организации, и НКО, и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека", - сказала Лантратова журналистам.
Кроме того, омбудсмен отметила, что власти делают все, чтобы обеспечить каждую семью всем необходимым. В том числе на место трагедии выехала большая группа психологов, которая работает с семьями.
"Часть детей, они лечились амбулаторно. А те детки, которые сейчас находятся дома, если им нужна какая-то помощь, эта помощь оказывается. Несколько детей находятся в больнице. В тяжелом состоянии находится молодой человек. На самом деле, врачи сделали уже все возможное, чтобы его спасти, следят за его состоянием, мы заходили в эту палату. Он подключен к аппарату гемодиализа, врачи борются за жизнь. Я надеюсь, что им удастся ему помочь", - добавила Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
