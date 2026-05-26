Лантратова запустила сбор гумпомощи для пострадавших от удара ВСУ по ЛНР

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова запустила сбор гуманитарной помощи для детей, пострадавших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что недавно вернулась из ЛНР , с места трагедии в колледже Старобельска , где находилась последние два дня. Как отметила Лантратова , на месте она пообщалась с родителями погибших и пострадавших детей.

"Сейчас понимаю, что есть определенные потребности. Сегодня утром я говорила с ректором колледжа, детки переходят на дистанционное обучение. Есть потребность, в том числе, и в ноутбуках, и компьютерах для обучения. Сегодня мы запускаем старт сбора этой помощи, в котором участвуют и благотворительные организации, и НКО, и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека", - сказала Лантратова журналистам.

Кроме того, омбудсмен отметила, что власти делают все, чтобы обеспечить каждую семью всем необходимым. В том числе на место трагедии выехала большая группа психологов, которая работает с семьями.

"Часть детей, они лечились амбулаторно. А те детки, которые сейчас находятся дома, если им нужна какая-то помощь, эта помощь оказывается. Несколько детей находятся в больнице. В тяжелом состоянии находится молодой человек. На самом деле, врачи сделали уже все возможное, чтобы его спасти, следят за его состоянием, мы заходили в эту палату. Он подключен к аппарату гемодиализа, врачи борются за жизнь. Я надеюсь, что им удастся ему помочь", - добавила Лантратова.