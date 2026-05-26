Под завалами дома в Липецке нашли тело погибшей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Под завалами частного дома в Липецке, который обрушился при пожаре, нашли тело погибшей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Нашли одно тело. Женское", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС к этому часу сообщили о ликвидации открытого горения. Ранее там уточняли, что под завалами могут находиться три человека.
Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сильный пожар вспыхнул в здании ранее вечером. Оно получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций.
По данным прокуратуры, возгорание могло произойти из-за взрыва бытового газа. Ведомство взяло установление всех обстоятельств на контроль. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг.