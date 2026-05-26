Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Под завалами дома в Липецке нашли тело погибшей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Липецке при пожаре обрушился частный дом.

Под завалами нашли тело женщины.

Ранее в МЧС сообщали, что там могут находиться три человека.

Прокуратура считает, что возгорание могло произойти из-за взрыва газа.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Под завалами частного дома в Липецке, который обрушился при пожаре, нашли тело погибшей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

« "Нашли одно тело. Женское", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС к этому часу сообщили о ликвидации открытого горения. Ранее там уточняли, что под завалами могут находиться три человека.

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сильный пожар вспыхнул в здании ранее вечером. Оно получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций.