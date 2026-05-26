Липецкий губернатор опроверг версию о пожаре в доме из-за падения БПЛА - РИА Новости, 26.05.2026
21:07 26.05.2026
Липецкий губернатор опроверг версию о пожаре в доме из-за падения БПЛА

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
  • В Липецке произошел пожар в частном жилом доме, сопровождавшийся хлопком, в результате которого здание частично обрушилось.
  • Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию о том, что причиной пожара стало падение БПЛА.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Версия о том, что произошедший в липецком жилом доме пожар с обрушением конструкций случился из-за падения БПЛА, не соответствует действительности, заявил губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор сообщил о пожаре, сопровождаемым хлопком, который произошел в частном жилом доме в Липецке. В результате здание частично обрушилось, предварительно, под завалами могут быть люди.
"В социальных сетях распространяется версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности", - написал Артамонов в канале на платформе "Макс".
