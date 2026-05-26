Липецкий губернатор опроверг версию о пожаре в доме из-за падения БПЛА

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Версия о том, что произошедший в липецком жилом доме пожар с обрушением конструкций случился из-за падения БПЛА, не соответствует действительности, заявил губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор сообщил о пожаре, сопровождаемым хлопком, который произошел в частном жилом доме в Липецке. В результате здание частично обрушилось, предварительно, под завалами могут быть люди.