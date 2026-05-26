В Липецке под завалами обрушившегося дома могут находиться люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме, сопровождающийся хлопком.
- Здание получило серьезные повреждения и частично обрушилось, под завалами могут находиться люди.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке, здание частично обрушилось, предварительно, под завалами могут быть люди, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций... По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - написал Артамонов в канале на платформе "Макс".