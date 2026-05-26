В Липецке задержали подозреваемых в убийстве мужчины
11:43 26.05.2026 (обновлено: 15:28 26.05.2026)
В Липецке задержали подозреваемых в убийстве мужчины

В Липецке задержали 2 подозреваемых в убийстве мужчины, считавшегося пропавшим

  • В Липецке задержали подозреваемых в убийстве мужчины, который считался пропавшим без вести.
  • Ими оказались двое местных жителей 2007 года рождения.
  • Один из задержанных — сын погибшего, который также числился как пропавший без вести.
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Липецкие полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве отца, который вместе с сыном считался пропавшим без вести и чье тело было найдено накануне, сообщили в УМВД России по региону.
Липецке сотрудниками полиции установлены и задержаны лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления… Двое местных жителей 2007 года рождения оперативными сотрудниками полиции переданы в следственные органы Следственного комитета", - сообщили в Telegram-канале УМВД России по Липецкой области.
В пресс-службе УМВД России по региону объяснили РИА Новости, что один из задержанных - сын погибшего, который вместе с отцом числился как пропавший без вести. По данным полиции, он причастен к убийству отца.
