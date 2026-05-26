Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил скоростной лазерный комплекс

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых материалов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что станок вырезает из целого листа металла заготовки нужной формы и размера на высоких скоростях.

"ОЭЗ Москвы — флагман столичной инновационной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям, что позволяет им выпускать современные лекарства и медицинскую технику, микроэлектронику и роботизированные устройства. Скоростной лазерный комплекс для раскроя листовых материалов, созданный резидентом столичной особой экономической зоны, оснащен ЧПУ и способен работать круглосуточно в режиме высокой загрузки", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Оборудование разработала компания "Лассард", пояснили в пресс-службе. Так, максимальная скорость раскроя у нового станка достигает 300 метров в минуту, а высокая мощность и автоматизация позволяют использовать его в ключевых отраслях. Например, транспортном и тяжелом машиностроении, аэрокосмической отрасли, строительстве и приборостроении.

В основе конструкции —система перемещения с линейными двигателями и подвесной Y-балкой, что обеспечивает высокую динамику, исключает проблемы синхронизации и снижает влияние вибраций на процесс резки. Еще одно преимущество — возможность установки второй независимой режущей системы, что кратно увеличивает производительность.

Также 17 моделей оборудования резидента - станки для лазерной резки, маркировки и гравировки - включены в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что ОЭЗ "Технополис Москва" является одной из самых крупных в стране особых экономических зон как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено свыше 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 года общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 миллиарда рублей.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент площадок ОЭЗ уже 10, а их общая площадь — свыше 430 гектаров, где локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в микроэлектронике, приборостроении, биомедицине, ИТ и робототехнике. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.