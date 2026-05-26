Ликсутов: пять новых вакцин для животных создали в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биотехнологическая компания, которая работает в ОЭЗ "Технополис Москва", зарегистрировала пять новых вакцин для животных, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В ОЭЗ "Технополис Москва" сегодня выпускают лекарственные препараты, которые активно используются в ветеринарии. В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. На данный момент в центре разработок компании ученые проводят 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, компания "Ветбиохим" работает в ОЭЗ "Технополис Москва" с 2023 года. В 2025 году здесь произвели 63 миллиона доз иммунологических препаратов для сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Например, новые вакцины предназначены для борьбы с классической чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак.

Более 120 ветеринарных врачей из разных регионов страны смогли посетить ранее предприятие и увидеть технологические процессы производства, а также оценить многоступенчатую систему контроля качества.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что ОЭЗ "Технополис Москва" является одной из самых крупных особых экономических зон как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено свыше 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам прошлого года общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 миллиарда рублей.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент площадок ОЭЗ уже 10, а их общая площадь — свыше 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в микроэлектронике, приборостроение, биомедицине, ИТ и робототехнике. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.