Лихачев пообещал, что атаки ВСУ на Энергодар не останутся без ответа

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Росатом сделает все, чтобы действия украинской стороны из-за атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар не остались без ответа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы запросили дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ и ставим очень жестко главный вопрос, вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей города атомщиков и сотрудников Запорожской атомной электростанции. Мы сделаем все, чтобы действия украинской стороны не остались без ответа", - отметил Лихачев на видео, опубликованном к канале ЗАЭС в "Максе".