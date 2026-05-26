Лихачев пообещал, что атаки ВСУ на Энергодар не останутся без ответа - РИА Новости, 26.05.2026
15:14 26.05.2026 (обновлено: 15:21 26.05.2026)
Лихачев пообещал, что атаки ВСУ на Энергодар не останутся без ответа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что компания запросила дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ.
  • «Росатом» намерен жестко ставить вопрос об обеспечении безопасности жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС и не оставит без ответа действия украинской стороны.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Росатом сделает все, чтобы действия украинской стороны из-за атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар не остались без ответа, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы запросили дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ и ставим очень жестко главный вопрос, вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей города атомщиков и сотрудников Запорожской атомной электростанции. Мы сделаем все, чтобы действия украинской стороны не остались без ответа", - отметил Лихачев на видео, опубликованном к канале ЗАЭС в "Максе".
ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
