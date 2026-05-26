ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС, рассказал Лихачев

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, детсады, энергообъекты в Энергодаре подпадают под массированные атаки ВСУ, есть прилеты и на территорию ЗАЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Абсолютно продуманно под ударом массированных атак – именно гражданская инфраструктура: жилые дома, школы, детские сады, муниципальный, личный автотранспорт. Кроме того, идут активные обстрелы энергетических объектов, оставляя город без электричества сутками подряд. Есть прилеты и на территорию Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев на видео, размещенном в официальном канале ЗАЭС.