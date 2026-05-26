Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС, рассказал Лихачев - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 26.05.2026 (обновлено: 15:18 26.05.2026)
ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС, рассказал Лихачев

Лихачев: ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, детсады и энергообъекты в Энергодаре подвергаются массированным атакам ВСУ.
  • Есть прилеты на территорию Запорожской атомной электростанции.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, детсады, энергообъекты в Энергодаре подпадают под массированные атаки ВСУ, есть прилеты и на территорию ЗАЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Абсолютно продуманно под ударом массированных атак – именно гражданская инфраструктура: жилые дома, школы, детские сады, муниципальный, личный автотранспорт. Кроме того, идут активные обстрелы энергетических объектов, оставляя город без электричества сутками подряд. Есть прилеты и на территорию Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев на видео, размещенном в официальном канале ЗАЭС.
Генеральный директор АО Росатом Автоматизированные системы управления Андрей Бутко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Росатом" внедряет "умную" систему поддержки операторов АЭС
21 мая, 16:00
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала