Энергодар уже больше двух недель находится под огнем, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар находится под постоянным огнем больше двух недель.
- По заявлению Алексея Лихачева, главная цель противника — запугать людей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар уже больше двух недель находится под постоянным огнем, главная цель противника - запугать, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вот уже больше двух недель наш атомный город Энергодар находится под постоянным, непрекращающимся огнем буквально круглые сутки. Мы видим, что главная цель противника - запугать, лишить людей на будущее", - сказал Лихачев в обращении к жителям города и персоналу атомной станции, опубликованном в канале ЗАЭС на платформе "Макс".