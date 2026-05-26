Лихачев запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ по безопасности Энергодара

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запрошены дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ по вопросу о безусловном обеспечении безопасности жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар больше двух недель находится под постоянным огнем противника, заявил во вторник Лихачев.
"Мы запросили дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ и ставим очень жестко главный вопрос - вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей города, атомщиков, и сотрудников Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале станции.