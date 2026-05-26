17:38 26.05.2026
Лихачев запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ по безопасности Энергодара

Запорожская атомная электростанция
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о запросе дополнительных встреч с руководством МАГАТЭ для обсуждения безопасности жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.
  • Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодаром, является самой крупной атомной станцией в Европе и с октября 2022 года перешла в собственность РФ.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запрошены дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ по вопросу о безусловном обеспечении безопасности жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар больше двух недель находится под постоянным огнем противника, заявил во вторник Лихачев.
«

"Мы запросили дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ и ставим очень жестко главный вопрос - вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей города, атомщиков, и сотрудников Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале станции.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
