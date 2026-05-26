Сафонов, легенда "Спартака" и герой ЧМ-2018: кто из России брал трофей ЛЧ?

"ПСЖ" — "Арсенал"
- Когда: 30 мая, 19:00 по московскому времени;
- Где: арена "Ференц Пушкаш", Будапешт;
- Трансляция: следить за решающим матчем Евро можно в матч-центре РИА Новости Спорт. Прямой эфир также будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
- Коэффициенты: 2.3 на парижан и 3.2 на "канониров".
1993 / Игорь Добровольский
"Я в ночь перед отлётом на финал вернулся в Марсель из сборной и даже не поехал в расположение клуба. Был серьёзный конфликт с директором. Бывало, тренер по ходу матча говорил: "Игра не идёт — выходи". Я только на разминку, а директор уже бежит вниз с трибуны и при всех кричит: "Любого выпускай — только не Добровольского". ("Чемпионат")
1997 / Владимир Бут
2004 / Дмитрий Аленичев
"Во-первых, перед такими матчами испытываешь огромную радость. Не верилось, что все происходит со мной и командой. Во-вторых, большое волнение. Считаю, нервничать должен каждый, причем перед любой игрой, а не только перед финалом ЛЧ. Плохо, если переживаний нет, – значит, равнодушен. Еще помню бессонную ночь – не знаю людей, способных спокойно заснуть перед таким событием. В лучшем случае, подремлешь пару часов. Как Моуринью пытался расслабить нас? Находил какие-то слова. Мол, не переживайте, мы все понимаем важность матча, но, независимо от результата, он останется навсегда в нашей памяти. Жозе старался нас успокоить. Судя по результату, получилось". ("СЭ")