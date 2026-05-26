08:00 26.05.2026
Сафонов, легенда "Спартака" и герой ЧМ-2018: кто из России брал трофей ЛЧ?

Сафонов может стать первым россиянином, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Уже в субботу в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в котором встретятся новоиспеченный триумфатор Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" с топ-клубом из Франции "Пари Сен-Жермен", в воротах которого будет играть россиянин Матвей Сафонов.

"ПСЖ" — "Арсенал"

  • Когда: 30 мая, 19:00 по московскому времени;
  • Где: арена "Ференц Пушкаш", Будапешт;
  • Трансляция: следить за решающим матчем Евро можно в матч-центре РИА Новости Спорт. Прямой эфир также будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
  • Коэффициенты: 2.3 на парижан и 3.2 на "канониров".
В прошлом году воспитанник "Краснодара" вместе с "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб уничтожил итальянский "Интером" со счетом 5:0. В том матче первым номером был итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма — в этом, если не случится форс-мажора, впервые в истории отечественного футбола наш вратарь сыграет в решающей встрече главного клубного турнира Европы.
В случае победы Матвей станет первым двукратным победителем ЛЧ из России. Пока же Сафонов вписал свое имя в историю как пятый российский футболист, поднимавший над головой этот трофей.
Давайте воскресим в памяти имена остальных победителей.

1993 / Игорь Добровольский

Вошел в историю нашего спорта как первый российский победитель Лиги чемпионов. Правда, в том розыгрыше турнира золотой медалист летних Олимпийских игр 1988 года провел за "Марсель" всего один матч, а на финал против "Милана" и вовсе не попал.
"Я в ночь перед отлётом на финал вернулся в Марсель из сборной и даже не поехал в расположение клуба. Был серьёзный конфликт с директором. Бывало, тренер по ходу матча говорил: "Игра не идёт — выходи". Я только на разминку, а директор уже бежит вниз с трибуны и при всех кричит: "Любого выпускай — только не Добровольского". ("Чемпионат")

1997 / Владимир Бут

Аналогичная ситуация с другим россиянином, чья дортмудская "Боруссия" в финале ЛЧ сенсационно победила "Ювентус" с Зинедином Зиданом в составе. Со временем Бут станет играть чаще, но не в триумфальном сезоне… На поле в Мюнхене уроженец Новороссийска не вышел, да и вообще в том розыгрыше провел три минуты в двух противостояниях.

2004 / Дмитрий Аленичев

Важнейшая фигура в истории "Спартака" смог пошуметь в Европе, став первым (и на данный момент последним) российским футболистом, который принял непосредственное участие в финале ЛЧ. В разгромном матче против "Монако", ознаменованном рождением тренерского гения Жозе Моуринью, Аленичев вышел на замену во втором тайме. И этого времени Дмитрию хватило на то, чтобы забить и отдать голевую передачу.
"Во-первых, перед такими матчами испытываешь огромную радость. Не верилось, что все происходит со мной и командой. Во-вторых, большое волнение. Считаю, нервничать должен каждый, причем перед любой игрой, а не только перед финалом ЛЧ. Плохо, если переживаний нет, – значит, равнодушен. Еще помню бессонную ночь – не знаю людей, способных спокойно заснуть перед таким событием. В лучшем случае, подремлешь пару часов. Как Моуринью пытался расслабить нас? Находил какие-то слова. Мол, не переживайте, мы все понимаем важность матча, но, независимо от результата, он останется навсегда в нашей памяти. Жозе старался нас успокоить. Судя по результату, получилось". ("СЭ")

Отметим, что Дмитрий по-настоящему зажег в "Порту". За четыре сезона с "драконами" он выиграл девять трофеев, включая Кубок УЕФА, а в обоих решающих матчах еврокубков ушел с поля с забитым мячом.

2016 / Денис Черышев

Россиянин стал победителем Лиги чемпионов десять лет назад. В первом сезоне Зидана в мадридском "Реале" Денис поиграл на групповом этапе (немного, почти 40 минут), а еще до старта плей-офф был арендован "Валенсией". Так что, разумеется, к миланскому противостоянию против "Атлетико" будущий четвертьфиналист чемпионата мира не имел никакого отношения.
Впрочем, наш полузащитник все равно получил золото ЛЧ. Более того, Денис стал вторым после Аленичева россиянином с победами в двух главных европейских турнирах: до этого Черышев с "Севильей" становился лучшим в Лиге Европы сезона-2013/14.
