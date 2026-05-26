В Астане лидеры ЕАЭС обсудят план Армении по вступлению в ЕС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в Астане в узком составе обсудят план Армении по вступлению в ЕС, дадут оценку возникающих в этой связи рисков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский союз. Конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС", - сказал Ушаков журналистам.