Лавров обсудил с Вулиным ситуацию на Балканах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров и Александр Вулин обсудили сотрудничество Москвы и Белграда.
- Обсуждались состояние российско-сербского взаимодействия в ключевых областях, включая энергетику, и ход реализации договоренностей, достигнутых на 21-м заседании Межправительственного Российско-Сербского комитета.
- Стороны также обсудили ситуацию на Балканах.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин обсудили сотрудничество Москвы и Белграда, ситуацию на Балканах, сообщили во вторник в МИД РФ.
«
"Стороны обсудили состояние российско-сербского взаимодействия в ключевых областях, включая энергетику, и ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 21-го заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 24 апреля в Белграде. Рассматривалась ситуация на Балканах", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Вице-премьер Сербии назвал Лаврова исключительным дипломатом
10 февраля, 11:37