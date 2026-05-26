Лавров провел заседание коллегии МИД России о перспективах развитиях БРКИС - РИА Новости, 26.05.2026
17:42 26.05.2026 (обновлено: 17:43 26.05.2026)
Лавров провел заседание коллегии МИД России о перспективах развитиях БРКИС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров провел заседание коллегии МИД России на тему перспектив развития и повышения роли БРИКС в контексте формирования многополярного мира.
  • На заседании отметили роль БРИКС как выразителя интересов государств глобального Юга и Востока, выступающих за становление более справедливого многополярного миропорядка.
  • Особое внимание уделено вопросам продвижения практических инициатив для обеспечения устойчивого социально-экономического роста и финансовой стабильности стран БРИКС.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник заседание коллегии МИД России "О перспективах развития и повышения роли БРИКС в контексте реализации российской стратегии по формированию многополярного мира", заявили в российском дипведомстве.
В мероприятии приняли участие руководители подразделений министерства, представители администрации президента Российской Федерации и профильных российских ведомств, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Отмечена роль БРИКС в качестве выразителя интересов государств глобального Юга и Востока, выступающих за становление более справедливого многополярного миропорядка, в том числе путем реформирования системы глобального управления и выправления дисбалансов в мировом хозяйстве", - отметили там.
Особое внимание, подчеркнули в министерстве, уделено вопросам продвижения практических инициатив, нацеленных на обеспечение устойчивого социально-экономического роста и финансовой стабильности стран БРИКС.
"В качестве ключевой задачи в рамках объединения обозначена необходимость дальнейшей консолидации БРИКС с учетом его недавнего расширения и созданной в период российского председательства в 2024 году категории государств-партнеров", - заключили в ведомстве.
