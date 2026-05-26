Лавров провел заседание коллегии МИД России о перспективах развитиях БРКИС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник заседание коллегии МИД России "О перспективах развития и повышения роли БРИКС в контексте реализации российской стратегии по формированию многополярного мира", заявили в российском дипведомстве.
В мероприятии приняли участие руководители подразделений министерства, представители администрации президента Российской Федерации и профильных российских ведомств, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Особое внимание, подчеркнули в министерстве, уделено вопросам продвижения практических инициатив, нацеленных на обеспечение устойчивого социально-экономического роста и финансовой стабильности стран БРИКС.
"В качестве ключевой задачи в рамках объединения обозначена необходимость дальнейшей консолидации БРИКС с учетом его недавнего расширения и созданной в период российского председательства в 2024 году категории государств-партнеров", - заключили в ведомстве.