Лавров провел заседание коллегии МИД России о перспективах развитиях БРКИС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник заседание коллегии МИД России "О перспективах развития и повышения роли БРИКС в контексте реализации российской стратегии по формированию многополярного мира", заявили в российском дипведомстве.

В мероприятии приняли участие руководители подразделений министерства, представители администрации президента Российской Федерации и профильных российских ведомств, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Отмечена роль БРИКС в качестве выразителя интересов государств глобального Юга Востока , выступающих за становление более справедливого многополярного миропорядка, в том числе путем реформирования системы глобального управления и выправления дисбалансов в мировом хозяйстве", - отметили там.

Особое внимание, подчеркнули в министерстве, уделено вопросам продвижения практических инициатив, нацеленных на обеспечение устойчивого социально-экономического роста и финансовой стабильности стран БРИКС.