Лантратова рассказала о попытках оправдать удар ВСУ по Старобельску
14:35 26.05.2026 (обновлено: 14:44 26.05.2026)
Лантратова рассказала о попытках оправдать удар ВСУ по Старобельску

Лантратова: оправдания по Старобельску рассыпались с приездом иностранных СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению главы ЛНР Леонида Пасечника, 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате чего погибли 21 человек и пострадали 44.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что оправдания удара ВСУ по Старобельску начали «рассыпаться», после того как туда приехали иностранные журналисты.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки оправдать удар ВСУ по Старобельску начали "рассыпаться", когда туда приехали иностранные СМИ, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Сначала нам пытались рассказывать про "случайное попадание" и "инцидент". Но после того, как на место приехали иностранные журналисты из разных стран, эти оправдания начали рассыпаться", - сказала Лантратова.
