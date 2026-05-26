Лантратова рассказала о попытках оправдать удар ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению главы ЛНР Леонида Пасечника, 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате чего погибли 21 человек и пострадали 44.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что оправдания удара ВСУ по Старобельску начали «рассыпаться», после того как туда приехали иностранные журналисты.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки оправдать удар ВСУ по Старобельску начали "рассыпаться", когда туда приехали иностранные СМИ, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Сначала нам пытались рассказывать про "случайное попадание" и "инцидент". Но после того, как на место приехали иностранные журналисты из разных стран, эти оправдания начали рассыпаться", - сказала Лантратова.