02:37 26.05.2026
Средний размер автокредита в России снизился

Покупка автомобиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер автокредита в России по итогам января — апреля 2026 года составил 1,43 миллиона рублей, демонстрируя постепенное снижение с начала года.
  • В сегменте новых автомобилей среднее снижение размера кредита более заметно, чем в сегменте автомобилей с пробегом, где сумма оставалась более стабильной.
  • Рынок автокредитования демонстрирует рост по количеству сделок и объему выдач, при этом средние ставки по автокредитам постепенно снижаются, а требования к уровню дохода заемщиков растут.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средний размер автокредита в России с начала года демонстрирует постепенное снижение, по итогам января-апреля 2026 года он составил 1,43 миллиона рублей, говорится в исследовании компании "Баланс-Платформа", которое есть у РИА Новости.
"Средний размер автокредита в России по итогам января–апреля 2026 года составил 1,43 миллиона рублей. При этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение: если в марте средняя сумма кредита находилась на уровне 1,49 миллиона рублей, то в апреле она сократилась примерно на 4%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что всего в апреле было выдано 45,5 тысячи автокредитов на общую сумму 65,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в январе объем выдач составлял 38,6 миллиарда рублей при 26,2 тысячи кредитов. При этом наиболее заметное снижение средней суммы кредита в начале второго квартала произошло в сегменте новых автомобилей.
"В апреле средний размер кредита на покупку нового автомобиля составил 1,43 миллиона рублей против 1,58 миллиона рублей в январе 2026 года. В сегменте автомобилей с пробегом средняя сумма кредита, напротив, оставалась более стабильной: в январе показатель составлял 1,34 миллиона рублей, а в апреле — 1,44 миллиона рублей", - сообщается в материалах.
По данным "Баланс-Платформы", в течение первых четырех месяцев текущего года рынок автокредитования демонстрировал рост по количеству сделок и объему выдач. Пиковые значения были зафиксированы в марте: более 48,4 тысячи кредитов на сумму 72,1 миллиарда рублей.
При этом средние ставки по автокредитам постепенно снижаются. "В апреле 2026 года средняя ставка на новые автомобили находилась на уровне 10–10,5%, тогда как в январе показатель составлял около 11–12%. В сегменте автомобилей с пробегом ставки снизились до 20–21% против 21–22% в начале года. Средняя ставка по рынку в апреле составила около 14%", - уточняется в материалах.
Исследование также показывает постепенный рост требований к уровню дохода заемщиков. В сегменте новых автомобилей средний подтвержденный доход клиентов в апреле составлял 200–250 тысяч рублей в месяц, тогда как в январе — 170–220 тысяч рублей. В сегменте автомобилей с пробегом показатель вырос со 110–150 тысяч рублей до 130–165 тысяч рублей.
"Рынок автокредитования в начале 2026 года постепенно меняется с точки зрения качества заемщиков. Банки стали заметно осторожнее подходить к одобрению заявок, поэтому средний клиент сегодня — это более взрослый, финансово устойчивый заемщик с более высоким уровнем дохода и качественной кредитной историей", - прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования компании Екатерина Конова.
По ее словам, важный тренд начала года - постепенное снижение средней ставки по автокредитам. Наиболее заметно этот процесс идет в сегменте новых автомобилей, особенно по программам с повышенным первоначальным взносом, уточнила она.
"Кроме того, рынок продолжает расти в денежном выражении даже при умеренной динамике количества выдач. Заемщики оформляют кредиты на более крупные суммы и на более длительный срок — в среднем уже около шести лет. Это позволяет снизить ежемесячную нагрузку и сохранить доступность покупки автомобиля", - заключила Конова.
