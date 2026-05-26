Средний размер автокредита в России снизился

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средний размер автокредита в России с начала года демонстрирует постепенное снижение, по итогам января-апреля 2026 года он составил 1,43 миллиона рублей, говорится в исследовании компании "Баланс-Платформа", которое есть у РИА Новости.

"Средний размер автокредита в России по итогам января–апреля 2026 года составил 1,43 миллиона рублей. При этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение: если в марте средняя сумма кредита находилась на уровне 1,49 миллиона рублей, то в апреле она сократилась примерно на 4%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что всего в апреле было выдано 45,5 тысячи автокредитов на общую сумму 65,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в январе объем выдач составлял 38,6 миллиарда рублей при 26,2 тысячи кредитов. При этом наиболее заметное снижение средней суммы кредита в начале второго квартала произошло в сегменте новых автомобилей.

"В апреле средний размер кредита на покупку нового автомобиля составил 1,43 миллиона рублей против 1,58 миллиона рублей в январе 2026 года. В сегменте автомобилей с пробегом средняя сумма кредита, напротив, оставалась более стабильной: в январе показатель составлял 1,34 миллиона рублей, а в апреле — 1,44 миллиона рублей", - сообщается в материалах.

По данным "Баланс-Платформы", в течение первых четырех месяцев текущего года рынок автокредитования демонстрировал рост по количеству сделок и объему выдач. Пиковые значения были зафиксированы в марте: более 48,4 тысячи кредитов на сумму 72,1 миллиарда рублей.

При этом средние ставки по автокредитам постепенно снижаются. "В апреле 2026 года средняя ставка на новые автомобили находилась на уровне 10–10,5%, тогда как в январе показатель составлял около 11–12%. В сегменте автомобилей с пробегом ставки снизились до 20–21% против 21–22% в начале года. Средняя ставка по рынку в апреле составила около 14%", - уточняется в материалах.

Исследование также показывает постепенный рост требований к уровню дохода заемщиков. В сегменте новых автомобилей средний подтвержденный доход клиентов в апреле составлял 200–250 тысяч рублей в месяц, тогда как в январе — 170–220 тысяч рублей. В сегменте автомобилей с пробегом показатель вырос со 110–150 тысяч рублей до 130–165 тысяч рублей.

"Рынок автокредитования в начале 2026 года постепенно меняется с точки зрения качества заемщиков. Банки стали заметно осторожнее подходить к одобрению заявок, поэтому средний клиент сегодня — это более взрослый, финансово устойчивый заемщик с более высоким уровнем дохода и качественной кредитной историей", - прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования компании Екатерина Конова.

По ее словам, важный тренд начала года - постепенное снижение средней ставки по автокредитам. Наиболее заметно этот процесс идет в сегменте новых автомобилей, особенно по программам с повышенным первоначальным взносом, уточнила она.