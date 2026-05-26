В Красноярске завели дело против организатора питания в кадетском корпусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске произошло массовое заболевание кадетов в кадетском корпусе.
- Управление Роспотребнадзора по краю зарегистрировало 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших выявлен норовирус.
- Возбуждено административное дело в отношении организатора питания ООО «Встреча ВК» по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований возбуждено в отношении организатора питания ООО "Встреча ВК" в кадетском корпусе в Красноярске, где произошло массовое заболевание, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.
"Организацию питания в учебном заведении с марта 2026 года осуществляет ООО "Встреча ВК"… В отношении организатора… возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения – ред.)", - говорится в сообщении.
Ведомство 15 мая сообщало о массовом заболевании кадетов в кадетском корпусе в Красноярске, зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус.