10:55 26.05.2026
В Красноярске завели дело против организатора питания в кадетском корпусе

© РИА Новости / Александр Вильф | Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске произошло массовое заболевание кадетов в кадетском корпусе.
  • Управление Роспотребнадзора по краю зарегистрировало 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших выявлен норовирус.
  • Возбуждено административное дело в отношении организатора питания ООО «Встреча ВК» по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований возбуждено в отношении организатора питания ООО "Встреча ВК" в кадетском корпусе в Красноярске, где произошло массовое заболевание, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.
"Организацию питания в учебном заведении с марта 2026 года осуществляет ООО "Встреча ВК"… В отношении организатора… возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения – ред.)", - говорится в сообщении.
Ведомство 15 мая сообщало о массовом заболевании кадетов в кадетском корпусе в Красноярске, зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус.
ПроисшествияКрасноярскРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
