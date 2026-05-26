Посол Станислав Кранс: более десяти тысяч россиян живут в Новой Зеландии

Политический диалог с Новой Зеландией заморожен, но не прекращен, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. В своем первом интервью в должности главы дипмиссии он рассказал о возможности полноценного возвращения новозеландского вина на российский рынок и числе россиян, проживающих в "стране киви".

— Как вы оцениваете текущее состояние отношений между Россией и Новой Зеландией? Видите ли предпосылки для восстановления полноценного диалога между Москвой и Веллингтоном, или точка невозврата уже пройдена?

— Из-за недальновидной политики Новой Зеландии наши отношения сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году, после крымских событий. С начала 2022 года двусторонние контакты практически свелись к нулю, и теперь ничего не происходит. В то же время точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает. Может уйти год, десять лет или век на то, чтобы они восстановились. Но на данном этапе такая перспектива нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается.

В таких условиях задача дипломата состоит в том, чтобы делать все для сохранения того, что еще можно сохранить, и поддерживать минимальный диалог. Это нужно для того, чтобы заложить основу для восстановления отношений в дальнейшем.

— Какие задачи вы ставите перед собой в первую очередь на посту в Новой Зеландии?

— Задача у меня одна – это защита и отстаивание национальных интересов. В практическом плане что это означает? Это целый комплекс подзадач. Посольство представляет всю страну, поэтому оно вместе с послом работает на всех возможных направлениях. И на политическом, и экономическом, и гуманитарном.

У нас сейчас политический диалог по инициативе Новой Зеландии заморожен, но не прекращен. Они тоже оставляют опцию, что со временем он будет восстановлен. Мы исходим из того, что Россия всегда реагирует зеркально. Если с другой стороны есть позитивные сигналы, то мы всегда готовы пойти навстречу. Но исходим из того, что общение ради общения нам не нужно, оно нужно ради результата. Если мы не видим его, то обычно такого общения не случается.

Новая Зеландия – достаточно маленькая страна, с населением 5,3 миллиона. При этом у нас с ней был очень неплохой товарооборот. Например, в 2019 году, по новозеландской статистике, он равнялся более полумиллиарда долларов США. Россия была важным, большим рынком для Новой Зеландии. До последнего времени мы занимали где-то порядка 10% их экспорта. Таким образом, то, что они ввели санкции против нас, заблокировали всю торговлю, привело к тому, что они сами и потеряли от этого. Мы особенно от этого не пострадали.

— Хотела бы уточнить у вас по поводу товарооборота. Вы сказали, что в 2019 году он составлял полмиллиарда, а вот если сравнивать с тем, что мы имеем сейчас, есть какое-то понимание, во сколько раз он упал?

— Структура товарооборота всегда была очень неровная, с большими колебаниями из года в год. Поэтому сложно говорить, во сколько раз она упала. По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка десяти миллионов, остальное – на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в десять раз.

В результате санкций пострадали все сферы сотрудничества. Ранее в России действовали несколько достаточно успешных совместных российско-новозеландских предприятий, некоторые из них просуществовали десятки лет. Теперь новозеландский бизнес ушел из России.

Туризм тоже оказался затронут, но он не был массовым. В целом очень мало новозеландцев едут в Россию. Наверное, одна из моих задач – как-то попытаться привлечь внимание простых новозеландцев к нашей стране, чтобы они захотели приехать к нам, посмотреть хотя бы Москву, Санкт-Петербург.

— А есть ли цифры — сколько примерно россиян в год посещают Новую Зеландию?

— Эта статистика, к сожалению, нигде не открыта. У них есть данные по въездам, но сколько из них туристов, из этого не видно. Примерно, по имеющимся оценкам, это несколько сотен туристов в год. Этого мало, но надо понимать, что до Новой Зеландии очень тяжело добираться, у нас нет прямого авиасообщения.

— Наверное, еще проблемы с визами, или их нет?

— С визами в последнее время нет проблем, новозеландцы дают туристические визы нормально, хотя бывают и отказы. Несмотря на то, что они политически мотивированы в своих поступках, туризм — это одна из основных сфер дохода новозеландского бюджета. Поэтому им выгодно развивать ее. Здесь есть куда съездить: это и известный Хоббитон, и удивительной красоты пейзажи. Многим нравится ездить из Новой Зеландии в Антарктиду, там есть туры. Поэтому это место привлекает внимание россиян. Но объем поездок небольшой, потому что этот туристический рынок россиянами еще не освоен. Мало компаний работает на этом направлении.

Я не могу говорить за новозеландцев, но в моем понимании они были бы заинтересованы в восстановлении торгово-экономических отношений, потому что российский рынок огромен. Понятно, что у нас произошло замещение многих категорий товаров из других стран, но так или иначе все равно всегда какой-то сегмент остается, куда новозеландцы могли бы вернуться, если захотели бы. Но понятно, что их бизнес тоже опасается. Они боятся того, что их потом все будут клеймить за торговлю с Россией.

— Были ли какие-то сигналы со стороны новозеландских бизнесменов о том, что они хотели бы вернуться на российский рынок?

— Таких сигналов пока лично не видел. Поскольку я только заехал, не могу вам сказать по собственному опыту. Коллеги по посольству говорят, что таких обращений не поступает, но это не значит, что они не поступят в дальнейшем.

Одна из важных задач дипмиссии — это работа на имидж нашей страны. Она перед нами стояла всегда, но в нынешних условиях это серьезно осложнено, потому что мы работаем в режиме информационной блокады. Местные СМИ не общаются с нами, а если они даже обращаются к нам, то это по каким-то провокационным вопросам. Мы не имеем возможности сейчас выступать на площадках местных СМИ.

Условия работы непростые, но будем надеяться, что все же нам что-то удастся, и мы продолжим работать над формированием позитивного имиджа нашей страны, в том числе и у местного бизнеса. Потому что новозеландский бизнес просто не знает, что мы можем предложить. Он не видит наших коммерческих предложений, не видит наших возможностей в плане инвестиций, развития бизнеса, создания каких-то новых или восстановления прежних цепочек поставок.

— Раньше Новая Зеландия экспортировала в Россию сливочное масло, мясо, вино. Есть ли перспективы возобновления импорта этих товаров?

— На российском рынке в свое время были очень востребованы новозеландское мясо и молочка. Они очень котировались, потому что в Новой Зеландии хорошая экология. Это их сильная сторона. У нас произошло серьезное замещение, но думаю, что если с обеих сторон будет готовность к какой-то кооперации, то определенные ниши для возвращения новозеландской продукции найдутся. Есть уже и готовые, это то же вино. Новозеландское вино в России идет на ура, это очень неплохие вина. У них прекрасные условия для выращивания винограда. Но они сами ввели санкции на экспорт вина в Россию. То, что у нас есть, попадает к нам не напрямую. Я думаю, что если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будет дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта. По моим личным оценкам, полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно.

— В каком-то обозримом будущем?

— Это уже вопрос восстановления отношений. Хотя, мое личное мнение, если взять каждого отдельного новозеландского политика, спросить его, чтобы никто не слышал — вы за что? За то, чтобы возобновить отношения или продолжить ругаться с Россией? Думаю, значительный процент политиков выскажется за хотя бы нейтральные отношения. Мне кажется, что многие хотели бы вернуть пусть не дружеские, но хотя бы нейтральные позиции. По моему мнению, они на самом деле были бы не против, потому что это отвечает их национальным интересам, в первую очередь торгово-экономическим. Даже если они сейчас говорят нехорошие слова в наш адрес, придерживаются жесткого антироссийского курса, это не значит, что спустя какое-то время они не будут готовы изменить свои подходы, опять-таки следуя своим национальным интересам.

— Я читала, что у нас есть научные станции в Антарктиде, и было научное сотрудничество раньше с Новой Зеландией по этим вопросам. Но я, к сожалению, не нашла никакой актуальной информации о том, как сейчас сотрудничество продвигается. Может быть, у вас есть какие-то данные?

— К сожалению, оно свернуто. Мы в прежнее время активно с ними сотрудничали. Всегда были какие-то точки для взаимодействия, шли взаимные обмены и так далее. В рамках системы договора об Антарктике была создана комиссия по сохранению морских живых ресурсов. Мы в рамках нее взаимодействуем, но назвать это именно взаимодействием можно, а сотрудничеством, наверное, нельзя. К сожалению, часто позиции России и Новой Зеландии очень сильно расходятся. У нас свое понимание того, как должно быть все устроено в регионе, у них – свое. Но в моем понимании Антарктика могла бы опять стать определенной темой для сотрудничества в будущем. Тут уже вопрос опять-таки к новозеландцам.

— А какие, на ваш взгляд, совместные темы Россия могла бы вместе с новозеландцами прорабатывать в Антарктиде?

— В первую очередь, научные исследования. Нам это интересно, и важно понимать, что в Антарктике происходит. Мы хотим проводить научные исследования, но, к сожалению, новозеландцы не согласны с нами. Нас все время подозревают в худшем, якобы мы проводим научные исследования, чтобы добывать какие-то ресурсы, и это, дескать, навредит окружающей среде. Мы всегда выступаем с позиции ответственного государства, которое если что-то добывает, изучает, то понимает все последствия, которые возможны для экологии. Сейчас эта сфера полностью политизирована.

— Есть ли информация, сколько россиян проживает уже сейчас в Новой Зеландии, кто переехал туда на ПМЖ? Как часто россияне обращаются в посольство за помощью, и какие запросы самые популярные?

— У нас сейчас точной статистики нет, раньше в свое время был обязательный консульский учет. Все, кто приезжал, должны были независимо от длительности поездки встать на него. Эту практику отменили, и сейчас посольство узнает о том, кто из россиян находится в стране, когда они сами обращаются в посольство с тем или иным вопросом. Обычно за какими-то консульскими услугами.

Сейчас принято считать, что количество наших соотечественников – а это не только российские граждане, это все, кто считает себя приобщенным к русскому языку, к русской культуре, – это где-то 15 тысяч человек. Из них большинство – граждане России, которые нередко имеют двойное-тройное гражданство. Поэтому мы можем примерно оценить, что россиян где-то более 10 тысяч. Это не так мало.

От них к нам поступает примерно 2500-3000 обращений в год. Самое востребованное — это нотариальные действия, доверенности, справки, это огромный спектр услуг, которые оказывает посольство. Это также замена загранпаспортов, у нас оформляются паспорта нового поколения, где-то более 800 штук в год.

Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которая ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать. Кто-то приехал учиться, кто-то работать, кто-то сначала учится, потом остается работать и ждет гражданства. Но при этом из российского гражданства очень мало людей выходят. Подавляющее большинство старается сохранить связь с Родиной.

Есть отдельная тема, очень болезненная, это наши пенсионеры. По новозеландской статистике, где-то год назад в стране было 360 российских пенсионеров, которые переехали сюда по разным причинам и получают российскую пенсию. Плюс новозеландское правительство выплачивает им местную пенсию. Но по местному законодательству из их пенсии вычитают размер российской. С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными. В итоге пенсионеры недополучают средства для жизни в такой дорогой стране, как Новая Зеландия. Это одна из проблем, которую я сейчас буду пытаться решить.

Мы постараемся поработать с новозеландскими регуляторами. Потому что все зависит от них. С российской стороны никаких проблем нет. Мы надеемся, что в какой-то момент в Новой Зеландии поймут, что важно решить эту гуманитарную задачу. Это не касается текущей геополитической ситуации. Это тот ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам Новой Зеландии.

— Есть ли у вас информация о том, что российские граждане активно интересуются бункерами в Новой Зеландии?

— Я видел информацию о бункерах, но не могу ее подтвердить. Это больше похоже на неточные данные. Дело в том, что Новая Зеландия, если посмотреть на карту, с очень высокой долей вероятности в случае, не дай бог, ядерной войны, оказывается не на пути каких-либо ракет. Но на деле, конечно, если наступит "ядерная зима", то ни один уголок Земли не останется не затронут.

— То есть, на самом деле, просто достаточно туда приехать, чтобы обезопасить себя от катаклизмов всяких?

— Новая Зеландия с давних времен занимает достаточно жесткую антиядерную позицию. Они относятся к антиядерным радикалам, они не пускают к себе ядерное оружие и технологии. Поэтому это добавляет им определенный плюс к привлекательности в плане места, куда можно было бы ехать, чтобы скрыться от ядерной войны. Тут действительно скупают землю многие богатые люди со всего мира, кто озабочен подобной угрозой. Есть ли среди них россияне — этого я не знаю.

— Даже несмотря на то, что туда ездят всего несколько сотен российских туристов по определенным причинам, скажите, пожалуйста, есть ли вообще повод россиянам опасаться путешествовать по Новой Зеландии? Учитывая возможный интерес к российским гражданам со стороны Штатов?

— Это касается любой страны. Если человек находится в поле зрения американских спецслужб, то куда бы он ни поехал – всегда есть определенный шанс, что его могут экстрадировать в США. Я не могу вам точно сказать, но с высокой долей вероятности новозеландцы выдают, потому что у них идет достаточно плотное сотрудничество с США по всем сферам. Но это должен быть очень конкретный случай. В целом, для туризма это не препятствие, потому что большинство россиян не в поле зрения американцев.

Поскольку мы находимся в определенного рода авиационной блокаде со стороны стран Запада, это не создает предпосылок для того, чтобы наращивать турпотоки из Новой Зеландии. Но в целом у них есть интерес к Москве, к Санкт-Петербургу. Многие приезжали и на Дальний Восток, и в Сибирь, и в европейскую часть России. Это всегда было только в плюс нам, в плане формирования своего позитивного образа в глазах обычных новозеландцев. Я лично хотел бы, чтобы мы потихоньку, но все же смогли создать более или менее приличный поток новозеландских туристов в Россию.

— Известно, сколько новозеландцев в год посещают Россию?