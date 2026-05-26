14:23 26.05.2026
Дерматолог призвала обращать внимание на состав натуральной косметики

Девушка наносит крем. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дерматолог Мадина Осман призвала обращать внимание на состав косметики, названной производителем «натуральной».
  • По словам Осман, в России нет четких ГОСТов, поэтому производитель может назвать свой продукт «натуральным», даже если доля природных компонентов минимальна.
  • Дерматолог отметила, что без некоторых «ненатуральных» составляющих, таких как консерванты, мягкие ПАВы и спирты, косметика не будет выполнять своих функций, и эти компоненты обеспечивают безопасность и эффективность продукта.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Покупателям необходимо обращать внимание на состав при выборе любой косметики, поскольку производитель может назвать свой продукт "натуральным" даже при минимальном количестве природных составляющих, рассказал дерматолог-косметолог Мадина Осман.
"Сначала нужно прояснить терминологию, ведь слово "натуральная" в сочетании с "косметикой" стало своего рода магическим заклинанием, которое может превратить обычный крем в "суперсредство". В России нет четких ГОСТов. Это значит, что любой производитель может назвать свой продукт натуральным, даже если доля природных компонентов минимальна", - сказала она порталу NEWS.ru.
Осман пояснила, что, например, в составе крема может быть экстракт ромашки, но в минимальном количестве, который не даст никакого эффекта, именно поэтому натуральные компоненты должны быть не в конце списка, а в начале.
Помимо этого, она отметила, что существует заблуждение о том, что натуральная косметика состоит полностью из природных компонентов, однако это невозможно. Дерматолог указала на то, что без некоторых "ненатуральных" составляющих, таких как консерванты, мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы) и спирты, косметика не будет выполнять своих функций.
Так, консерванты, идентичные натуральным, необходимы для предотвращения роста бактерий, мягкие ПАВы обеспечивают очищение, хотя и не дают обильной пены, как в синтетических средствах, а спирт используются для стабилизации химической формулы, пояснила специалист.
"Эти компоненты не делают косметику вредной. Напротив, они обеспечивают безопасность и эффективность. Главное - их концентрация и способ применения", - подытожила Осман.
