Дерматолог призвала обращать внимание на состав натуральной косметики

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Покупателям необходимо обращать внимание на состав при выборе любой косметики, поскольку производитель может назвать свой продукт "натуральным" даже при минимальном количестве природных составляющих, рассказал дерматолог-косметолог Мадина Осман.

"Сначала нужно прояснить терминологию, ведь слово "натуральная" в сочетании с "косметикой" стало своего рода магическим заклинанием, которое может превратить обычный крем в "суперсредство". В России нет четких ГОСТов. Это значит, что любой производитель может назвать свой продукт натуральным, даже если доля природных компонентов минимальна", - сказала она порталу NEWS.ru

Осман пояснила, что, например, в составе крема может быть экстракт ромашки, но в минимальном количестве, который не даст никакого эффекта, именно поэтому натуральные компоненты должны быть не в конце списка, а в начале.

Помимо этого, она отметила, что существует заблуждение о том, что натуральная косметика состоит полностью из природных компонентов, однако это невозможно. Дерматолог указала на то, что без некоторых "ненатуральных" составляющих, таких как консерванты, мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы) и спирты, косметика не будет выполнять своих функций.

Так, консерванты, идентичные натуральным, необходимы для предотвращения роста бактерий, мягкие ПАВы обеспечивают очищение, хотя и не дают обильной пены, как в синтетических средствах, а спирт используются для стабилизации химической формулы, пояснила специалист.