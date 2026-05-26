Королев учредил денежную премию за сдачу ЕГЭ на 100 баллов в Верхневолжье

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев принял решение выплачивать выпускникам премию в размере 100 тысяч рублей за каждый ЕГЭ, сданный на максимальный балл, при условии продолжения обучения в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства области

"Сегодня для почти 19 тысяч выпускников средней школы звучит последний звонок! Позади у ребят яркий, незабываемый и очень важный этап в жизни, а впереди – новые горизонты и широкие возможности. Самое время ставить "взрослые" – большие и благородные цели и смело следовать за мечтой", – написал Королев в своем канале на платформе "Макс".

Он выразил надежду, что каждый из сегодняшних выпускников сможет обрести свое счастье здесь, дома.

"А чтобы задуманное быстрее сбывалось, принял решение поощрить всех ребят, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов. Премия составит 100 тысяч рублей за каждый экзамен, сданный на максимальный балл, при условии продолжения обучения в родной Тверской области. Дерзайте – и все получится, вот увидите!" – отметил Королев.

По данным пресс-службы, начало основного периода сдачи Единого государственного экзамена в этом году начнется 1 июня. В первый день экзаменационной кампании одиннадцатиклассники будут сдавать историю, литературу и химию, 4 июня – русский язык, 8 июня – базовую и профильную математику. 11 числа пройдет ЕГЭ по обществознанию и физике, 15-го – по биологии, географии и письменной части экзамена по иностранным языкам. Завершится основной период сдачей информатики и устного экзамена по иностранным языкам, которые пройдут 18 и 19 июня.