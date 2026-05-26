В Москве рассказали о новом вольере для панды Катюши

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новый вольерный комплекс в Московском зоопарке для панды Катюши будет двухуровневым, его площадь составит свыше двух тысяч квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.