В Москве рассказали о новом вольере для панды Катюши

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новый вольерный комплекс в Московском зоопарке для панды Катюши будет двухуровневым, его площадь составит свыше двух тысяч квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первый этап реконструкции исторической территории Московского зоопарка стартует в 2026 году, в частности откроют вольерный комплекс для панды Катюши.
"Новый вольерный комплекс предполагается оформить в стилистике сычуаньских лесов, где обитают бамбуковые медведи. Это будет двухуровневое здание, его площадь составит свыше двух тысяч квадратных метров. Так что у Катюши будет достаточно собственного пространства для игр и прогулок, а у посетителей появятся более удобные условия для наблюдения за пандой, которая уже давно стала всеобщей любимицей", - рассказал Фурсин.
Панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детеныш большой панды, которого назвали Катюша.
