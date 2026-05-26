Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии прокомментировали обвинения США против Кастро - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 26.05.2026
В Колумбии прокомментировали обвинения США против Кастро

Сенатор Лопес: США хотят сделать Кубу более уязвимой обвинениями против Кастро

© AP Photo / Ismael FranciscoРауль Кастро
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Ismael Francisco
Рауль Кастро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийский сенатор Клара Лопес считает, что обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро — это попытка США сделать Кубу уязвимой для внешнего вмешательства.
  • По мнению сенатора, обвинения против Кастро являются частью стратегии, направленной на усиление давления на Кубу и представление ее как террористической страны.
  • Лопес призвала к укреплению региональной координации стран Латинской Америки для защиты их суверенитета.
МОНТЕВИДЕО, 26 мая - РИА Новости. Обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро - это попытка США сделать латиноамериканскую страну уязвимой для внешнего вмешательства, выразила мнение в беседе с РИА Новости колумбийский сенатор Клара Лопес.
"Обвинения в адрес Кастро являются частью политики, изложенной в стратегическом документе по национальной безопасности, подписанном президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, который представляет доктрину Монро. Это может привести к любым интервенциям", - полагает она.
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
США настаивают на отстранении президента Кубы от власти, пишут СМИ
23 мая, 16:24
Сенатор отметила, что обвинения против Кастро являются частью процесса, призванного оправдать усиление давления на Гавану.
"Это часть стратегии, направленной на то, чтобы представить Кубу как террористическую страну... Это манера... сделать страну уязвимой для любого рода вмешательства", — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, эта стратегия также направлена на легитимизацию продолжения экономического давления на Кубу.
Лопес выразила сожаление по поводу отсутствия по-настоящему единого ответа стран Латинской Америки на ситуацию вокруг Кубы. По ее словам, внутри самих стран существуют серьезные разногласия по поводу того, как строить отношения с США. В этой ситуации сенатор призвала к укреплению региональной координации для защиты суверенитета стран Латинской Америки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Трамп может повторить на Кубе сценарий Венесуэлы, считает экс-дипломат США
22 мая, 21:36
Министерство юстиции США 20 мая предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.
Согласно заявлению минюста США, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Вашингтон ожидает появления Кастро перед американским судом "добровольно или иным способом".
Правительство Кубы назвало обвинения "подлой и позорной политической провокацией", указав, что действия кубинских властей в 1996 году были актом законной самообороны после неоднократных нарушений воздушного пространства страны самолетами организации Brothers to the Rescue.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США могут готовить несколько сценариев для Кубы, считает эксперт
22 мая, 11:03
 
В миреСШАКубаЛатинская АмерикаРауль КастроВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала