В Колумбии прокомментировали обвинения США против Кастро

МОНТЕВИДЕО, 26 мая - РИА Новости. Обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро - это попытка США сделать латиноамериканскую страну уязвимой для внешнего вмешательства, выразила мнение в беседе с РИА Новости колумбийский сенатор Клара Лопес.

"Обвинения в адрес Кастро являются частью политики, изложенной в стратегическом документе по национальной безопасности, подписанном президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, который представляет доктрину Монро. Это может привести к любым интервенциям", - полагает она.

Сенатор отметила, что обвинения против Кастро являются частью процесса, призванного оправдать усиление давления на Гавану.

"Это часть стратегии, направленной на то, чтобы представить Кубу как террористическую страну... Это манера... сделать страну уязвимой для любого рода вмешательства", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, эта стратегия также направлена на легитимизацию продолжения экономического давления на Кубу.

Лопес выразила сожаление по поводу отсутствия по-настоящему единого ответа стран Латинской Америки на ситуацию вокруг Кубы. По ее словам, внутри самих стран существуют серьезные разногласия по поводу того, как строить отношения с США. В этой ситуации сенатор призвала к укреплению региональной координации для защиты суверенитета стран Латинской Америки.

Министерство юстиции США 20 мая предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.

Согласно заявлению минюста США, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Вашингтон ожидает появления Кастро перед американским судом "добровольно или иным способом".