В "Динамо" выразили интерес в подписании Кокорина

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что к нападающему Александру Кокорину есть некоторый интерес со стороны клуба из Дагестана, потому что это игрок высокого уровня с российским паспортом.
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны. Кокорин выступал за московский "Спартак", когда генеральным директором "красно-белых" был Газизов.
"Мы с Александром не общались пока. Мы не говорим, что точно хотим пригласить его в команду, но говорим, что все возможно. Это футболист высокого уровня, российский - конечно, всегда будет интерес. Пообщаемся с ним. Но не хочется поднимать ажиотаж вокруг этого", - сказал Газизов.
"Динамо" по итогам стыковых матчей с екатеринбургским "Уралом" сохранило право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.