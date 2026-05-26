В "Динамо" выразили интерес в подписании Кокорина

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что к нападающему Александру Кокорину есть некоторый интерес со стороны клуба из Дагестана, потому что это игрок высокого уровня с российским паспортом.

"Мы с Александром не общались пока. Мы не говорим, что точно хотим пригласить его в команду, но говорим, что все возможно. Это футболист высокого уровня, российский - конечно, всегда будет интерес. Пообщаемся с ним. Но не хочется поднимать ажиотаж вокруг этого", - сказал Газизов.