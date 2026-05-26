11:49 26.05.2026 (обновлено: 11:54 26.05.2026)
В "Динамо" выразили интерес в подписании Кокорина

Газизов назвал Кокорина игроком высокого уровня

© Фото : Instagram Александра Кокорина
© Фото : Instagram Александра Кокорина
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб интересуется нападающим Александром Кокориным.
  • Александр Кокорин покинет кипрский клуб «Арис» по окончании сезона.
  • «Динамо» сохранило право выступать в Российской премьер-лиге в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что к нападающему Александру Кокорину есть некоторый интерес со стороны клуба из Дагестана, потому что это игрок высокого уровня с российским паспортом.
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны. Кокорин выступал за московский "Спартак", когда генеральным директором "красно-белых" был Газизов.
"Мы с Александром не общались пока. Мы не говорим, что точно хотим пригласить его в команду, но говорим, что все возможно. Это футболист высокого уровня, российский - конечно, всегда будет интерес. Пообщаемся с ним. Но не хочется поднимать ажиотаж вокруг этого", - сказал Газизов.
"Динамо" по итогам стыковых матчей с екатеринбургским "Уралом" сохранило право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
ФутболСпортРеспублика ДагестанШамиль ГазизовАлександр КокоринДинамо МоскваАрисСпартак Москва
 
