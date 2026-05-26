Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистических ракет

СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск нескольких снарядов в сторону Желтого моря, включая баллистические ракеты малой дальности, утверждают в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
"Военные Южной Кореи около 13.00 (7.00 мск) 26 мая зафиксировали запуск из района Чончжу провинции Пхенан-Пукто (КНДР – ред.) в сторону Желтого моря нескольких ракет, включая баллистические ракеты малой дальности", - сообщили в командовании.
По данным агентства Ренхап, это первый запуск баллистических ракет КНДР за 37 дней и восьмой с начала года.
