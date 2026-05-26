08:33 26.05.2026
Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистических ракет в сторону Желтого моря

© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
  • КНДР произвела пуск нескольких снарядов, включая баллистические ракеты малой дальности, в сторону Желтого моря.
  • Южнокорейские военные усилили наблюдение и боевую готовность на случай дополнительных запусков.
СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск нескольких снарядов в сторону Желтого моря, включая баллистические ракеты малой дальности, утверждают в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
"Военные Южной Кореи около 13.00 (7.00 мск) 26 мая зафиксировали запуск из района Чончжу провинции Пхенан-Пукто (КНДР – ред.) в сторону Желтого моря нескольких ракет, включая баллистические ракеты малой дальности", - сообщили в командовании.
Сообщается также, что южнокорейские военные усилили наблюдение и боевую готовность на случай дополнительных запусков. Южная Корея, США и Япония тесно обмениваются информацией, связанной в связи с пуском.
По данным агентства Ренхап, это первый запуск баллистических ракет КНДР за 37 дней и восьмой с начала года.
