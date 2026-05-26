Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 26.05.2026
Эксперт рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов

РИА Новости: растворенная в воде соль избавит клубнику от личинок паразитов

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВыращивание клубники
Выращивание клубники - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Выращивание клубники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Растворенная в воде столовая ложка соли помогает избавить клубнику от личинок паразитов.
  • Личинки плодовых мушек дрозофил, которые можно увидеть после обработки солевым раствором, не опасны для человека, но поврежденная ими ягода быстрее портится.
  • После обработки солевым раствором клубнику следует тщательно промыть под проточной водой.
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Растворенная в воде столовая ложка соли поможет избавить клубнику от личинок паразитов, рассказал РИА Новости заместитель руководителя органа инспекции Новороссийского филиала "Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК", ученый-агроном Артем Щегловский.
"Достаточно одной столовой ложки соли на литр воды и пяти минут замачивания, чтобы увидеть, как из клубники начинают выползать маленькие червяки, которых невозможно заметить невооруженным глазом. Соленая вода создает осмотический шок, и личинки покидают ягоду", - объяснил Щегловский.
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Дачникам раскрыли, кому грозит штраф за выращивание картофеля
22 мая, 03:10
Личинок можно разглядеть, вооружившись лупой или через камеру смартфона с включенным режимом "Макро". Ученый уточнил, что выползшие на поверхность ягод червячки - это в основном потомство плодовых мушек дрозофил, которые откладывают яйца внутри плодов через микроскопические проколы. При этом, по его словам, личинки плодовой мушки не опасны для человека.
"Для человека дрозофилы безвредны. Попав в желудочно-кишечный тракт, они просто перевариваются, не вызывая никаких последствий. Однако поврежденная дрозофилой ягода быстрее портится и может вызвать расстройство желудка именно из-за вторичной гнили", - рассказал ученый.
Щегловский порекомендовал после солевой ванны тщательно промыть клубнику под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и погибших личинок.
Эксперт добавил, что наличие личинок в клубнике означает, что растение не прошло интенсивную обработку пестицидами. При этом отсутствие личинок не гарантирует переизбыток химии, так как существуют безопасные биологические методы уничтожения насекомых на плантациях.
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Когда начинается сезон клубники в 2026 году в России: выбор, сорта и польза
26 апреля, 17:37
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала