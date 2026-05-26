Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 26.05.2026
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента

Участник программы "Время героев" Клепиков стал советником управления президента

© Фото : Программа "Время героев"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Владислав Клепиков
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы Время героев Владислав Клепиков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Программа "Время героев"
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Владислав Клепиков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Клепиков, кавалер двух орденов Мужества и участник программы "Время героев", назначен советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
  • Клепиков отметил, что работа в управлении президента — это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься, лежат в основе принятия государственных решений.
  • Наставник Клепикова Александр Харичев подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства — значит быть на передовой информационной войны и выразил уверенность в успешной работе Клепикова на благо страны.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщили в проекте.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".
Павел Емельянов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Ивановской области
19 мая, 16:20
Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей".
Комментируя свое назначение, Клепиков отметил, что работа в управлении президента РФ – это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься на новой должности, лежат в основе принятия государственных решений.
"Наш президент неоднократно подчеркивал: главное – это мнение и оценки наших граждан. Осмысление общественных реакций, ожиданий и настроений во всем их многообразии становится для меня новой важной задачей", - рассказал Клепиков, слова которого приводятся в сообщении.
Его наставником выступил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства – значит быть на передовой информационной войны.
"Уверен, что личная мотивация Владислава, его стремление к постоянному развитию и неравнодушие к поставленным задачам станут залогом успешной работы на благо нашей страны", – сказал Харичев, его слова приводятся в сообщении.
За боевые заслуги Клепиков награжден двумя орденами Мужества.
Ранее более 100 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал о смысле программы "Время героев"
22 мая, 18:42
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала