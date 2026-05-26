Участник программы "Время героев" стал советником управления президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Клепиков, кавалер двух орденов Мужества и участник программы "Время героев", назначен советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Клепиков отметил, что работа в управлении президента — это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься, лежат в основе принятия государственных решений.

Наставник Клепикова Александр Харичев подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства — значит быть на передовой информационной войны и выразил уверенность в успешной работе Клепикова на благо страны.

"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".

Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей".

Комментируя свое назначение, Клепиков отметил, что работа в управлении президента РФ – это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься на новой должности, лежат в основе принятия государственных решений.

"Наш президент неоднократно подчеркивал: главное – это мнение и оценки наших граждан. Осмысление общественных реакций, ожиданий и настроений во всем их многообразии становится для меня новой важной задачей", - рассказал Клепиков, слова которого приводятся в сообщении.

Его наставником выступил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства – значит быть на передовой информационной войны.

"Уверен, что личная мотивация Владислава, его стремление к постоянному развитию и неравнодушие к поставленным задачам станут залогом успешной работы на благо нашей страны", – сказал Харичев, его слова приводятся в сообщении.

За боевые заслуги Клепиков награжден двумя орденами Мужества.