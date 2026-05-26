Латвия вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Латвии одержала крупную победу над командой Венгрии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Сборная Латвии, набрав 12 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице группы A. Команда гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная Венгрии (3), проиграв четвертый матч подряд, занимает предпоследнюю, седьмую позицию. Команда не вышла в плей-офф.