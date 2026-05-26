Латвия вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
15:43 26.05.2026
Латвия вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Латвии разгромила команду Венгрии и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Латвии
  • Сборная Латвии одержала победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 8:1.
  • Сборная Латвии заняла третье место в группе A и гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата мира.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Латвии одержала крупную победу над командой Венгрии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) в пользу сборной Латвии. В составе победителей шайбы забросили Рудольф Балцерс (10-я минута), Денис Смирнов (19), Эдуард Тралмакс (20), Томс Андерсонс (28), Микс Туманов (35), Ренарс Крастенбергс (55), дубль оформил Сандис Вилманис (58, 59). У команды Венгрии отличился Мартон Немеш (38)
Сборная Латвии, набрав 12 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице группы A. Команда гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная Венгрии (3), проиграв четвертый матч подряд, занимает предпоследнюю, седьмую позицию. Команда не вышла в плей-офф.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккеюСпорт
 
