Что советовал делать хирург Федор Углов для поддержания здоровья

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Великий советский врач Федор Углов оставил потомкам не только выдающиеся медицинские открытия, но и секреты долголетия. Причем доказав их эффективность на собственном опыте, войдя в Книгу рекордов Гиннесса, проведя операцию в возрасте 100 лет!

Как он этого добился? О каких секретах говорил?

Наше национальное достояние

Как и многие хирурги его поколения, Федор Углов был универсалом: одинаково уверенно брался за операции на сердце, легких, пищеводе. Он часто делал то, что до него не делал никто в мире. Именно Углов первым в истории медицины разработал искусственный клапан сердца.

Легендарный американский кардиохирург Майкл Эллис Дебейки говорил : "Профессор Углов — ваше национальное достояние. Он продвинул хирургию так же высоко, как вы продвинули покорение космоса".

Свою последнюю операцию профессор сделал в возрасте ста лет. До последних дней консультировал пациентов, наблюдал за работой коллег, писал научные статьи. Умер Федор Углов 22 июня 2008-го в 104 года. Помочь дожить до столь преклонного возраста ему помогли простые и предельно ясные правила жизни.

Отказ от алкоголя

Первое, что пропагандировал выдающийся медик, — отказ от алкоголя. Он вел кампанию по борьбе с алкоголизмом: читал лекции, писал письма в правительство. Никакие уговоры пропустить символически рюмочку-другую даже самого качественного напитка не действовали на Углова.

"Опасность алкоголя кроется в двух, на мой взгляд, главных моментах: во-первых, алкоголь — это наркотический яд, во-вторых, алкоголь — это тот яд, который, проникая в человеческий организм, незаметно, постепенно, но обязательно и неуклонно ведет его к разрушению", — писал профессор.

Курение убивает

Активно выступал Углов и против курения, считая его пагубной привычкой, наносящей сильнейший вред здоровью.

"В настоящее время установлено, что курение вызывает преждевременный износ сердца, сосудов, мозга и других жизненно важных органов, — говорил доктор. — Каждая папироса стоит курящему 15 минут жизни".

Во время курения под влиянием высокой температуры из табака выделяется около 30 вредных веществ. Но главный яд табака — никотин. По своей токсичности он не уступает синильной кислоте. Однократная доза чистого никотина в 0,08-0,16 грамма смертельна для человека.

Борьба с лишним весом

Много говорил профессор и о вреде лишнего веса, причем борьба с полнотой должна идти по двум направлениям — увеличению расхода энергии и уменьшению потребления пищи.

Первое достигается физкультурой, ходьбой пешком, на лыжах, купанием, походами по грибы, всеми видами физической работы. Углов считал, что физические упражнения полезны в любом возрасте.

Требование к еде

"Есть надо четыре раза в день небольшими порциями. Вечерняя трапеза — самая скромная и не позднее восьми часов вечера", — советовал профессор.

Он сформулировал несколько выводов о разумном питании.

Умеренность. Пища должна быть полноценной по качеству и слегка недостаточной по количеству. Избегать длительного недоедания, а тем более переедания. Разнообразие. Обязательны овощи и фрукты. Обилие жиров вредно.

Труд и отдых

Много говорил Углов и о пользе труда в жизни человека, но тут есть несколько ограничений. Труд должен быть обязательно направлен на доброе дело. Труд, который несет за собой зло, не может доставить радость самому исполнителю.

Чтобы работа была более продуктивной, а человек надолго сохранил бодрость и энергию, его дело должно чередоваться с отдыхом.

"Если труд является важнейшим фактором долголетия, то перегрузка и переутомление от напряженной работы, от совместительской работы в выходной день, без отпуска, без достаточного отдыха и сна являются неблагоприятными факторами для здоровья", — утверждал врач.

Семь простых правил

Ниже — семь нехитрых советов от выдающегося хирурга.