В Испании подтвердили новый случай заражения хантавирусом.

© REUTERS / Yves Herman Люди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса

МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан королевства, находившихся на профилактическом карантине в госпитале после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов , пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам

"Подтвержден новый положительный случай хантавируса после проведения ПЦР-теста у одного из людей, находящихся на профилактическом карантине в госпитале Гомес Улья", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

По данным минздрава, с момента поступления в госпиталь этот человек находился под клиническим наблюдением. Врачи выявили положительный результат на наличие вируса в ходе периодических диагностических проверок контактных лиц, находящихся под наблюдением. После подтверждения диагноза пациента перевели в специальное отделение изоляции госпиталя Гомес Улья, где он будет находиться под особым медицинским наблюдением.