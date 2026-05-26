В Испании подтвердили новый случай заражения хантавирусом.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан королевства, находившихся на профилактическом карантине в госпитале после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
"Подтвержден новый положительный случай хантавируса после проведения ПЦР-теста у одного из людей, находящихся на профилактическом карантине в госпитале Гомес Улья", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
По данным минздрава, с момента поступления в госпиталь этот человек находился под клиническим наблюдением. Врачи выявили положительный результат на наличие вируса в ходе периодических диагностических проверок контактных лиц, находящихся под наблюдением. После подтверждения диагноза пациента перевели в специальное отделение изоляции госпиталя Гомес Улья, где он будет находиться под особым медицинским наблюдением.
Минздрав Испании подчеркнул, что случай выявили уже внутри действующей системы контроля, поэтому он не меняет уровень риска для населения страны в целом и не требует изменения действующих мер эпидемиологического реагирования.