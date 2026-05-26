Строительство жилья в "Дальневосточном квартале" началось в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Строительство микрорайона с детскими садами, школой и поликлиникой стартовало в Хабаровске в рамках программы "Дальневосточный квартал", часть жилья направят на выполнение социальных обязательств перед жителями Хабаровского края, сообщает правительство региона.

Под строительство "Дальневосточного квартала" определен участок площадью 128 гектаров в районе улиц Промывочная и Автономная, территория включена в территорию опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Там планируется разместить жилой комплекс площадью 700-810 тысяч квадратных метров с детскими садами, школой и поликлиникой.

"По программе "Дальневосточный квартал" правительство РФ софинансирует строительство инженерной инфраструктуры... В связи с тем, что строительство ведется с господдержкой, правительство края получит возможность приобрести квартиры по минимальной цене, существенно ниже рыночной. Это жилье мы будем использовать для выполнения социальных обязательств перед жителями Хабаровского края", – приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства края Сергея Абрамова.

Новый жилой комплекс, по информации регионального правительства, будет возведен в два этапа. В рамках первого из них построят более 300 тысяч квадратных метров жилья, из которых 93,5 тысячи квадратных метров (30 %) предназначены для выполнения соцобязательств.