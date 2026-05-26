Рейтинг@Mail.ru
Строительство жилья в "Дальневосточном квартале" началось в Хабаровске - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:56 26.05.2026
Строительство жилья в "Дальневосточном квартале" началось в Хабаровске

Строительство микрорайона в "Дальневосточном квартале" началось в Хабаровске

© РИА Новости / Виталий АньковВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вид на Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Строительство микрорайона с детскими садами, школой и поликлиникой стартовало в Хабаровске в рамках программы "Дальневосточный квартал", часть жилья направят на выполнение социальных обязательств перед жителями Хабаровского края, сообщает правительство региона.
Под строительство "Дальневосточного квартала" определен участок площадью 128 гектаров в районе улиц Промывочная и Автономная, территория включена в территорию опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Там планируется разместить жилой комплекс площадью 700-810 тысяч квадратных метров с детскими садами, школой и поликлиникой.
"По программе "Дальневосточный квартал" правительство РФ софинансирует строительство инженерной инфраструктуры... В связи с тем, что строительство ведется с господдержкой, правительство края получит возможность приобрести квартиры по минимальной цене, существенно ниже рыночной. Это жилье мы будем использовать для выполнения социальных обязательств перед жителями Хабаровского края", – приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства края Сергея Абрамова.
Новый жилой комплекс, по информации регионального правительства, будет возведен в два этапа. В рамках первого из них построят более 300 тысяч квадратных метров жилья, из которых 93,5 тысячи квадратных метров (30 %) предназначены для выполнения соцобязательств.
"Комплекс будет состоять из 29 многоквартирных домов… Всего в ЖК будут проживать около 9,5 тысячи человек. Первые 50 тысяч квадратных метров жилья построим до 2027 года, завершение проекта планируется в 2034-м", – цитирует пресс-служба правительства директора хабаровского филиала ГК "ДАРС" Никиту Нестеренко.
 
Хабаровский крайХабаровскСергей Абрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала