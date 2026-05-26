Путин рассказал, что будет с переданными Казахстану амурскими тиграми

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Четыре амурских тигра, переданные из России в Казахстан, скоро будут выпущены в дикую природу, сейчас ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией, сообщил президент РФ Владимир Путин.