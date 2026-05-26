Эксперт оценил обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Мы можем быть благодарны (президенту России Владимиру - ред.) Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы - не столь воинственные. И в этом контексте он упомянул имя Герхарда Шредера", - добавил Браун.
Вместе с тем эксперт считает, что возможные переговорщики, кандидатуры которых сейчас обсуждаются, имеют много "теневых сторон".
"Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель однозначно лгала по поводу Минских соглашений и использовала этот процесс не для достижения мира, а для подготовки к масштабному вооружению Украины. Поэтому я сильно сомневаюсь, что она идеальный кандидат для дипломатии. Но, возможно, она хотя бы способна на это, потому что понимает язык, что уже является важным преимуществом в дискуссиях", - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы - и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Как заявил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, разговоры о том, что Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.