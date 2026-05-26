Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 26.05.2026
Эксперт оценил обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией

Браун: обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с РФ является анекдотом истории

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Райнер Браун считает обсуждение кандидатуры Каи Каллас для переговоров с Россией "анекдотом истории".
  • По мнению Брауна, Европа отбросила себя на обочину в дипломатии и переговорах своим поведением в украинском кризисе.
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории", - заявил он.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Финский политик рассказал, кто должен вести переговоры с Россией
Вчера, 05:51
По словам эксперта, своим поведением в украинском кризисе Европа полностью отбросила себя на обочину и больше не играет никакой роли в дипломатии и переговорах. В целом, Браун считает эти дебаты скорее бессмысленными, пока Европа не изменит своей позиции.
"Мы можем быть благодарны (президенту России Владимиру - ред.) Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы - не столь воинственные. И в этом контексте он упомянул имя Герхарда Шредера", - добавил Браун.
Вместе с тем эксперт считает, что возможные переговорщики, кандидатуры которых сейчас обсуждаются, имеют много "теневых сторон".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Госдуме назвали угрозы Каллас из-за удара возмездия неуместной истерикой
Вчера, 16:44
"Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель однозначно лгала по поводу Минских соглашений и использовала этот процесс не для достижения мира, а для подготовки к масштабному вооружению Украины. Поэтому я сильно сомневаюсь, что она идеальный кандидат для дипломатии. Но, возможно, она хотя бы способна на это, потому что понимает язык, что уже является важным преимуществом в дискуссиях", - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы - и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Как заявил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, разговоры о том, что Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Константинов назвал Каллас после ее угроз в адрес России выскочкой
Вчера, 22:49
 
В миреРоссияЕвропаГерманияКайя КалласРайнер БраунВладимир ПутинPoliticoООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала