07:31 26.05.2026
Более 180 видеокамер следят за красноярскими лесами

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Более 180 видеокамер круглосуточно мониторят обстановку в лесах Красноярского края, сообщает Лесопожарный центр региона.
"В регионе до 181 камеры расширили сеть видеомониторинга "Лесохранитель". Губернатор Михаил Котюков поручил усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах и уделить особое внимание выявлению возгораний на ранней стадии. Еще 11 устройств с комплектами оборудования и программным обеспечением приобрели за счет краевого бюджета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, каждая камера делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов. Диспетчер видеозала оперативно обрабатывает информацию и направляет в ближайшее лесопожарное подразделение.
На основе полученных данных специалисты авиаотделений и лесопожарных станций рассчитывают количество сил и средств для тушения.
"С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удается быстрее справиться с огнем и сократить площади, пройденные огнем. Это одна из задач национального проекта "Экологическое благополучие", – рассказал директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
Отмечается, что за обстановкой в лесах следят также и БПЛА. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" в этом сезоне парк беспилотников краевого Лесопожарного центра увеличился до 81 аппарата.
