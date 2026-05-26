Глава РАН оценил сейсмический потенциал южной Камчатки

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сейсмический потенциал южной Камчатки сильно снизился после землетрясения, произошедшего там в прошлом году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Среднее смещение составило 6,5 метра, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 года. Следовательно, накопленный сейсмический потенциал в области Южной Камчатки в значительной степени реализован", - пояснил Красников.