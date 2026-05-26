Глава РАН оценил сейсмический потенциал южной Камчатки

- Сейсмический потенциал южной Камчатки сильно снизился после землетрясения в прошлом году, сообщил президент РАН Геннадий Красников.
- Среднее смещение составило 6,5 метра, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сейсмический потенциал южной Камчатки сильно снизился после землетрясения, произошедшего там в прошлом году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"По отделению наук о Земле представлены результаты анализа последствий Камчатского землетрясения 29 июля прошлого года… По данным сети спутниковой и по спутниковым радарным снимкам оперативно построена модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определено поле смещений на ней", - сказал Красников на общем собрании членов академии.
"Среднее смещение составило 6,5 метра, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 года. Следовательно, накопленный сейсмический потенциал в области Южной Камчатки в значительной степени реализован", - пояснил Красников.
Полученные данные важны для прогноза дальнейшего развития сейсмической активности в регионе, подытожил президент РАН.
В июле 2025 года в Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров, магнитуда землетрясения составила 8,7.
