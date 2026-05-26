Калюжный рассказал, по какому позывному к нему обращались сослуживцы
15:22 26.05.2026
Калюжный рассказал, по какому позывному к нему обращались сослуживцы

Глеб Калюжный рассказал, что сослуживцы обращались к нему по позывному "Малыш"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Актер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный. Архивное фото
  • Актер Глеб Калюжный сообщил, что во время прохождения срочной службы в армии сослуживцы иногда обращались к нему по позывному «Малыш».
  • Калюжный отметил, что полученный в армии опыт стал для него важным этапом личного развития и переосмысления жизненных приоритетов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный сообщил, что во время прохождения срочной службы в армии сослуживцы иногда обращались к нему по позывному "Малыш".
Калюжный завершил прохождение срочной службы в Семеновском полку 26 мая.
"Когда некоторые просили меня оставить автограф, говорили, чтобы я подписывал "Малыш". Я им говорю: "Ну это же не мой позывной", но получается, что уже и мой тоже. Иногда называли. Думаю, Паша (Павел Черток - ред.) не обидится", - сказал он журналистам.
Актер также отметил, что полученный в армии опыт стал для него важным этапом личного развития и переосмысления жизненных приоритетов.
"Служба прошла так, как она должна была пройти. Пока ощущения, что я на гражданке - нет. Я думаю, что я очень изменился в лучшую сторону. Армия - это школа жизни", - добавил он.
Фильм "Малыш" о самом молодом командире-штурмовике Павле Черток вышел на экраны в конце февраля 2026 года. Глеб Калюжный исполнил главную роль в картине и вскоре после ее завершения принял решение пойти в армию.
В фильме действия разворачиваются во время освобождения Мариуполя. Главный герой - молодой аполитичный музыкант из Донецка, он отправляется добровольцем на передовую, чтобы спасти свою мать. Режиссером картины выступил Андрей Симонов.
